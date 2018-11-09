Сборная России по хоккею победила Финляндию в первом матче на Кубке Карьяла. Стартовая встреча Евротура прошла в Хельсинки и завершилась со счетом 3:0.

Заброшенными шайбами отметились Никита Нестеров, Михаил Григоренко и Андрей Педан. 10 и 11 ноября россияне встретятся с командами Швеции и Чехии.

Кубок Карьяла проходит в Хельсинки с 8 по 11 ноября. В прошлом году победу на турнире одержали финские хоккеисты, россияне заняли второе место.

27 сентября первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг сообщил, что чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в Санкт-Петербурге.

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