Путешествие

Более 30 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах.

Как сообщает сервис "Яндекс.Расписания", в Домодедове задержали пять рейсов и 14 отменили.

Еще четыре четыре рейса перенесли в аэропорту Шереметьево и семь – во Внукове, где также отменили один рейс.

8 ноября проводы экс-тренера столичного футбольного клуба "Спартак" Массимо Карреры едва не остановили работу аэропорта Шереметьево.

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