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Путешествие

В аэропортах столицы идут задержки рейсов

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

В аэропортах столицы идут задержки рейсов

M24.ru 09 ноября 2018г., 10:27

Для 30 рейсов изменено время вылета или они были отменены совсем

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Более 30 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах.

Как сообщает сервис "Яндекс.Расписания", в Домодедове задержали пять рейсов и 14 отменили.

Еще четыре четыре рейса перенесли в аэропорту Шереметьево и семь – во Внукове, где также отменили один рейс.

8 ноября проводы экс-тренера столичного футбольного клуба "Спартак" Массимо Карреры едва не остановили работу аэропорта Шереметьево.

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