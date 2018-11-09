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Путешествие
В аэропортах столицы идут задержки рейсов
Для 30 рейсов изменено время вылета или они были отменены совсем.
Более 30 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах.
Как сообщает сервис "Яндекс.Расписания", в Домодедове задержали пять рейсов и 14 отменили.
Еще четыре четыре рейса перенесли в аэропорту Шереметьево и семь – во Внукове, где также отменили один рейс.
8 ноября проводы экс-тренера столичного футбольного клуба "Спартак" Массимо Карреры едва не остановили работу аэропорта Шереметьево..
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