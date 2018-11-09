Российская фигуристка Диана Дэвис сообщила у себя в Instagram, что скончалась ее бабушка – мать заслуженного тренера РФ Этери Тутберидзе.

"Сегодня ушла моя любимая и единственная бабушка. Навсегда в сердце", – написала Дэвис. Фигуристка отметила, что ее бабушка долгое время болела.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева также выразила соболезнования. "Буду всегда помнить", – написала фигуристка в Instagram.

Соболезнования выразила фигуристка Александра Трусова, подписав фото в Instagram словами "Помним. Скорбим".

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