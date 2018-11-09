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Персона

Cкончалась бабушка Дианы Дэвис

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Cкончалась бабушка Дианы Дэвис

M24.ru 09 ноября 2018г., 10:38

Многочисленные соболезнования выражают семье Этери Тутберидзе в связи с кончиной матери

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Российская фигуристка Диана Дэвис сообщила у себя в Instagram, что скончалась ее бабушка – мать заслуженного тренера РФ Этери Тутберидзе.

"Сегодня ушла моя любимая и единственная бабушка. Навсегда в сердце", – написала Дэвис. Фигуристка отметила, что ее бабушка долгое время болела.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева также выразила соболезнования. "Буду всегда помнить", – написала фигуристка в Instagram.

Соболезнования выразила фигуристка Александра Трусова, подписав фото в Instagram словами "Помним. Скорбим".

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