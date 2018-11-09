Образование/Карьера

"Союзмультфильм" и департамент образования Москвы разработали совместную программу творческого развития для дошкольников и младшеклассников, рассказала председатель правления студии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

По ее словам, в основе проекта лежат игровые методики, с помощью которых дети учатся коммуникации, творчеству, саморазвитию, мотивации и концентрации внимания для дальнейшего обучения в школе.

Киностудия предоставляет школе комплект образовательных материалов, куда входят 50 оригинальных историй с иллюстрациями, а также авторские песни. С их помощью дети будут обучаться, погружаясь в сюжет и разгадывая загадки персонажей из "Простоквашино".

"Союзмультфильм" также планирует создать пакет материалов для родителей. На данный момент к проекту присоединились восемь московских школ. Слащева надеется, что проект распространится по всей стране.

Киностудия договорилась о сотрудничестве с французской студией Cyber group о создании двух анимационных сериалов для детей. Мультфильмы будут повествовать о шахматах и технологиях будущего.

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