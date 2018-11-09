Автомагистраль
Изменения в правилах техосмотра ожидают россиян в ближайшее время
Совершенствование мониторинга состояния автомобилей влечет за собой необходимость внесения изменений в правила ТО.
Представитель департамента АО "Электронный паспорт" объяснил, что внесенные изменения связаны с совершенствованием системы управления мониторингом автомобилей.
Борис Ионов упомянул о разработке сервиса для создания индивидуализированной программы ТО для автомобилей при учете ее особых параметров, например технических особенностей, детального описание процесса эксплуатации, случаев ДТП.
Только при накоплении информации об истории машины в системе ЭПТС будет возможно выполнить проект по созданию такого сервиса. Документ "О техосмотре" придется изменить на законодательном уровне.
Ионов отметил, что в настоящий момент специалисты разрабатывают сервис, который позволит создать "индивидуальную программу" ТО для машины на основе ее характеристик, особенностей эксплуатации, данных о ДТП и так далее.
Сейчас новые автомобили возрастом до трех лет не проходят ТО, возрастом от трех до семи лет – раз в два года, далее ежегодно. Такси, автобусы и некоторые типы грузовиков проходят ТО каждые шесть месяцев.
В августе предложение кабмина ужесточить наказание для нарушителей правил техосмотра поддержали в Мосгордуме.
По словам члена комиссии Мосгордумы по безопасности Евгения Герасимова, сейчас многие водители садятся за руль, имея на руках "серые" диагностические карты. Поэтому необходимо упорядочить сам техосмотр и готовность машин выезжать на дорогу.
Проекты поправок, о которых идет речь, предусматривают ужесточение наказаний за нарушения в сфере ТО. В частности, в кабмине считают необходимым привлекать операторов к уголовной ответственности за проведение техосмотра без аккредитации, а также обязать вести фото- и видеофиксацию процедуры техосмотра.
Весной 2018 года в России вступили в силу новые правила техосмотра автомобилей. Согласно нововведениям, автомобиль может получить диагностическую карту, даже если при прохождении осмотра он не соответствует одному из обязательных требований безопасности. При том в карте будут указаны все несоответствия.
Также, по новым правилам, автомобиль не пройдет техосмотр в случае неисправности гидросистемы усилителя руля, если демонтированы заводские стеклоочистители и стеклоомыватели, затонированы фары или если у протектора шин разный рисунок. Помимо этого, для прохождения техосмотра обязательным является наличие аварийного знака, огнетушителя и аптечки..
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