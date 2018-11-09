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Происшествия

Трагедия произошла в Мельбурне

Фото: twitter.com/swissbusiness

Трагедия произошла в Мельбурне

M24.ru 09 ноября 2018г., 12:09

Австралия глубоко эмоционально переживает факт нападения на офицера полиции

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Представитель местной полиции австралийского Мельбурна раскрыл подробности трагедии. Он рассказал об одном пострадавшем после инцидента с ножевым ранением при вооруженном нападении.

"Три человека получили ножевые ранения. К сожалению, один человек скончался на месте", − цитируют сотрудника полиции CМИ.

По словам офицераполиции, двое других пострадавших были госпитализированы.

Мужчина, вооруженный ножом, напал на полицейских в Мельбурне. Уточняется, что конфликт произошел после того, как на Суонстон-стрит загорелся один из автомобилей.

Камеры видеонаблюдения засняли момент, когда неизвестный, размахивая ножом, атаковал офицера полиции. По данным правоохранительных органов Мельбурна, нападавший был задержан.

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Москва-Инфо
   