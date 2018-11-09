Готовим вкусно

Биологи из Технологического института Стивенса в США создали на основе обычных шампиньонов грибы, способные проводить электричество.

Ученым и ранее было известно, что обитающие на дне океана цианобактерии Anabaena могут вырабатывать ток как на свету, так и в темноте. Однако исследования осложнялись тем обстоятельством, что Anabaena чувствительны к неблагоприятным условиям и быстро гибнут.

Группе американских биологов под руководством Садипа Джоши удалось частично решить эту проблему. Они упаковали цианобактерии в специальные наночастицы, разместив их на поверхности шампиньонов между нитями из графена, которые собирают ток. Как пояснили исследователи, шампиньон обладает необходимым для Anabaena набором питательных веществ. Кроме того, уровень влаги и температура в нем вполне подходят для этих микроорганизмов.

По словам ученых, под воздействием солнечного света или света лампы шампиньон с цианобактериями вырабатывал 65 наноампер электричества. Для питания какого-либо устройства, этого маловато, отметили биологи, но, если соединить вместе несколько грибов, они вполне способны заставить гореть небольшую лампу.

Джоши и его коллеги уточнили, что "подселенные" к грибу бактерии погибли, но только через три дня, причем во время эксперимента их численность оставалась стабильной. Свою разработку биологи из института Стивенса назвали "инженерным симбиозом".

"Если мы проведем больше исследований в этой области, мы действительно сможем продвинуть ее вперед и получить эффективную зеленую технологию", − подчеркнул Садип Джоши.

В дальнейшем ученые планируют комбинировать грибы с разными микробами, чтобы одни могли светиться, а другие – производить энергию.

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