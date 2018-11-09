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Московская жизнь

Дед Мороз собирается в дорогу

Фото: Татьяна Уханова\Портал мэра и правительства Москвы

Дед Мороз собирается в дорогу

M24.ru 09 ноября 2018г., 14:48

Из Великого Устюга его прибытия ожидают 1 декабря

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Российский Дед Мороз из Великого Устюга в первый день зимы приедет в Московский зоопарк. Об этом сообщила его пресс-секретарь Любовь Якимова.

Уточняется, что Дед Мороз планирует приехать вначале на пресс-конференцию 30 ноября. 1 декабря он посетит Московский зоопарк.

Точный план мероприятий по всей России, в которых примет участие Дед Мороз, утвердят позднее.

В Москву Дед Мороз приедет несколько раз. Навестить столицу он планирует после своего дня рождения, 18 ноября.

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