Старый Английский двор является примером архитектуры XVI-XVII веков и сохранился в центрально части Москвы. Его палаты считаются уникальным экземпляром из числа раритетных



Местом строительства английского подворья стала территория Зарядья XV-XVI вв. Девнейший район столицы имел на своей территории в 1555 г. палаты с подворьем.

При царе Иване Грозном они перешли во владение к английским купцам, а также к лондонскому филиалу столичной торговой компании



В те незапамятные времена англичане снабжали Россию оружием, порохом, селитрой, сукном и оловянной посудой, пенькой, воском, кожей, мехами

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