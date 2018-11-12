версия для печати
Московская жизнь
Достопримечательности столицы: музей "Английское подворье"
История создания музея "Английское подворье".
Старый Английский двор является примером архитектуры XVI-XVII веков и
сохранился в центрально части Москвы. Его палаты считаются уникальным
экземпляром из числа раритетных
Местом строительства английского подворья стала территория Зарядья XV-XVI вв. Девнейший район столицы имел на своей территории в 1555 г. палаты с подворьем.
При царе Иване Грозном они перешли во владение к английским купцам, а также
к лондонскому филиалу столичной торговой компании
В те незапамятные времена англичане снабжали Россию оружием, порохом, селитрой, сукном и оловянной посудой, пенькой, воском, кожей, мехами
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.