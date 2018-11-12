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Cпорт
Утверждена кандидатура на должность главного тренера "Спартака"
Главным тренером "Спартака" назначен Олег Кононов.
Олега Кононова назначили главным тренером московского "Спартака".
Об этом сообщается в официальном микроблоге футбольного клуба в Twitter.
"Совет директоров принял решение назначить главным тренером нашей команды 52-летнего российского специалиста Олега Кононова", – говорится в сообщении.
Во главе команды "красно-белых" Кононов сменил испанца Рауля Рианчо, исполнявшего обязанности тренера "Спартака" после ухода итальянца Массимо Карреры.
Воспитанник курского футбола провел большую часть карьеры игрока в Белоруссии. Там же он начинал свою тренерскую деятельность, работая в минских клубах "Торпедо" и "Локомотив". Затем Кононов трудился в молдавском "Шерифе" и украинском "Металлурге" из Запорожья..
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