Автомагистраль

Руководитель ГАИ Михаил Черников констатировал факт обсуждения вопроса о разработке закона об изменениях в КоАП РФ в части установления административной ответственности за опасное вождение, запрет на которое в 2016 году был введен в ПДД", – сказал он.

Также в Госдуму внесли на рассмотрение законопроект Минтранса об усилении административной ответственности за нарушение правил движения через железную дорогу.

Предлагается увеличить штраф за нарушение так же до 5 тысяч рублей.

Кроме того, министерство разработало закон об установлении ответственности перевозчика за нарушение режима труда и отдыха водителей. В нем речь идет о возможности привлечения к ответственности должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, согласно статье 11.23 КоАП РФ.

Ранее ГИБДД предложило списывать в упрощенном порядке штрафы до 3 тысяч рублей: в электронном режиме без начала исполнительного производства. На первом этапе предлагается сократить срок на добровольное исполнение решения до двух дней. В противном случае, сверх суммы будет начислен исполнительский сбор (7%, но не менее тысячи руб).

По словам юристов, с одной стороны, предложение сократить срок добровольного исполнения решения побудит граждан оплачивать штрафы быстрее, чтобы не доплачивать за исполнительский сбор. Но при этом есть риск, что уведомление о задолженности не дойдет до водителя вовремя, поэтому сбор придется оплачивать в любом случае.

Исполнительский сбор не начисляется, если гражданин, увидев уведомление по почте или на сайте, своевременно оплатил штраф в полном размере. Сегодня дается 5 дней с момента получения постановления на добровольную оплату: если требование пристава не было исполнено, он вправе взыскать исполнительский сбор. Теперь срок на оплату предлагается сократить до двух дней. Направлять уведомления планируют через "информационные системы по предоставлению государственных и муниципальных услуг".

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