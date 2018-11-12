Образование/Карьера

Образовательные проекты «Московская электронная школа» и «Медицинский класс в московской школе» вошли в сотню главных мировых проектов по итогам саммита в сфере образования HundrED, который прошел в Хельсинки.

«На днях в Хельсинки прошел саммит в сфере образования HundrED. В список ста главных мировых проектов вошли наши «Московская электронная школа» и «Медицинский класс в московской школе», - написано в СМИ.



Напомним, проект «Московская электронная школа» стартовал в сентябре 2016 года, тогда в шести образовательных учреждениях у школьников вместо учебников появились планшеты, а обычные дневники заменили электронными.

Каждый кабинет оснастили интерактивными досками и столами. К 2019 году на централизацию и внедрение проекта планировалось выделить 16 миллиардов рублей инвестиций.

Проект «Медицинский класс в московской школе» объединяет усилия учителей, открывших медицинские классы в школах столицы, ресурсы всех сетевых учреждений Департамента образования города Москвы, а также лучших специалистов Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) им. И. М. Сеченова и Российского национального исследовательского медицинского университета (РНИМУ) имени Н. И. Пирогова.

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