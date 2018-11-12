Ситуация со стоимостью нефтепродуктов в России должна быть рыночной. Такое заявление на совещании с членами правительства сделал Владимир Путин, добавив, что эту сферу нужно регулировать.

"Когда на мировом рынке нефти цены поднялись и поднялись прилично, это совсем не значит, что мы должны обеспечивать такую же сверхприбыль и внутри страны", – подчеркнул глава государства.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что ситуация на российском топливном рынке стабилизирована. По его словам, цены будут сохраняться с учетом инфляции до конца марта 2019 года. Он также напомнил о достигнутой договоренности с нефтекомпаниями на заморозку стоимости топлива с 1 ноября.

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