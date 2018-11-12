Будем здоровы

Пройти бесплатное комплексное обследование на предрасположенность к сахарному диабету второго типа могут жители Москвы с 12 по 16 ноября. Акция пройдет в центрах здоровья во взрослых и детских поликлиниках Департамента здравоохранения. Она приурочена ко Всемирному дню борьбы с диабетом, который отмечается 14 ноября.



Скрининг на сахарный диабет второго типа включает сбор семейного анамнеза заболевания, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления и экспресс-тест на определение уровня глюкозы в крови. После обследования врач выдает пациенту заключение о состоянии здоровья и дает рекомендации по профилактике диабета. При необходимости доктор направит больного к терапевту или к узкопрофильному специалисту. В рамках акции пациенты также смогут дополнительно проконсультироваться с эндокринологами, офтальмологами, кардиологами и другими врачами.

«Прежде всего, акция направлена на раннюю диагностику сахарного диабета второго типа, на долю которого приходится 95 процентов от общего числа больных. Комплексное обследование поможет диагностировать и предиабет — пограничное состояние, как правило, предшествующее болезни. Если предиабет обнаружить вовремя, то есть все шансы предотвратить или замедлить его переход в диабет. Скрининг позволяет выявить новые, ранее не диагностированные случаи сахарного диабета второго типа. Опасность этой болезни в том, что поначалу она никак себя не проявляет. В группе риска люди старше 40 лет, с избыточной массой тела или ожирением, а также те, у кого этой болезнью страдали родители. Таким пациентам необходимо раз в год сдавать анализ сахара крови натощак», — рассказал главный эндокринолог Департамента здравоохранения Москвы Михаил Анциферов.

Пройти диагностику можно в 43 центрах здоровья на базе городских взрослых поликлиник и в 18 на базе детских с 08:00 до 20:00. С собой необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

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