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Политика

В Париже состоялся обмен мнениями между президентами двух стран

Фото: AP/Pablo Martinez Monsivais

В Париже состоялся обмен мнениями между президентами двух стран

M24.ru 12 ноября 2018г., 16:44

Путин и Трамп смогли встретиться и кратко обсудить вопрос о ЛРСМД

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Владимир Путин обменялся в Париже парой слов со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

Политики сошлись во мнении, что им следует обсудить некоторые вопросы, в том числе связанные с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Других подробностей о беседе лидеров двух стран в Кремле не сообщили.

В столицу Франции Путин, как и лидеры других государств, прибыл для участия в торжественных мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Перед началом торжественной церемонии у Триумфальной арки Путин и Трамп обменялись рукопожатиями.

Встреча президентов РФ и США прошла "на ногах" в рамках ланча в Елисейском дворце. В торжественном ужине также приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

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