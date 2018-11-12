Владимир Путин обменялся в Париже парой слов со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

Политики сошлись во мнении, что им следует обсудить некоторые вопросы, в том числе связанные с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Других подробностей о беседе лидеров двух стран в Кремле не сообщили.

В столицу Франции Путин, как и лидеры других государств, прибыл для участия в торжественных мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Перед началом торжественной церемонии у Триумфальной арки Путин и Трамп обменялись рукопожатиями.

Встреча президентов РФ и США прошла "на ногах" в рамках ланча в Елисейском дворце. В торжественном ужине также приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

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