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Происшествия

Зубами заплатил полицейскому за конфликт житель Москвы

Фото: © CC0

Зубами заплатил полицейскому за конфликт житель Москвы

ИА «РОСБАЛТ» 12 ноября 2018г., 16:49

Недалеко от кафетерия произошла пьяная драка

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У кафе на севере столицы произошла драка с участием пьяного полицейского. Правоохранитель в ходе конфликта выбил коллеге зубы, сообщается со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в ночь на 11 ноября, когда 34-летний полицейский в пьяном состоянии возвращался со своей знакомой домой из кафе на Кронштадтском бульваре. В ходе ссоры он подрался с 37-летним инспектором ООП управления внутренних дел по ЮВАО.

У пострадавшего, избитого крышкой от мусорной урны, врачи зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

По факту инцидента с участием полицейских начата проверка.

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