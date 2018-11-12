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Происшествия
Зубами заплатил полицейскому за конфликт житель Москвы
Недалеко от кафетерия произошла пьяная драка.
У кафе на севере столицы произошла драка с участием пьяного полицейского. Правоохранитель в ходе конфликта выбил коллеге зубы, сообщается со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в ночь на 11 ноября, когда 34-летний полицейский в пьяном состоянии возвращался со своей знакомой домой из кафе на Кронштадтском бульваре. В ходе ссоры он подрался с 37-летним инспектором ООП управления внутренних дел по ЮВАО.
У пострадавшего, избитого крышкой от мусорной урны, врачи зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
По факту инцидента с участием полицейских начата
проверка.
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