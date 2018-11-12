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Мода/Шоппинг
Натуральный мех выходит из моды
Жан-Поль Готье предпочитает другие материалы для своих моделей.
Французский модельер Жан-Поль Готье перестанет использовать натуральный мех в будущих коллекциях.
"Можно найти искусственный мех или другие способы согреться. Может, это поможет проявить более творческий подход, который не наносит никому вреда… потому что то, как убивают животных – это, без сомнения, ужасно", – приводит РИА Новости слова модельера.
В начале сентября знаменитый британский бренд одежды Burberry также объявил, что прекращает использование натурального меха в своих коллекциях. Ранее к такому решению пришла Донателла Версаче..
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