Мода/Шоппинг

Французский модельер Жан-Поль Готье перестанет использовать натуральный мех в будущих коллекциях.

"Можно найти искусственный мех или другие способы согреться. Может, это поможет проявить более творческий подход, который не наносит никому вреда… потому что то, как убивают животных – это, без сомнения, ужасно", – приводит РИА Новости слова модельера.

В начале сентября знаменитый британский бренд одежды Burberry также объявил, что прекращает использование натурального меха в своих коллекциях. Ранее к такому решению пришла Донателла Версаче.

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