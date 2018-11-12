Здесь интересно

Американский писатель Джордж Мартин, автор серии книг "Песнь льда и огня", которая легла в основу сериала "Игра престолов", рассказал о сюжет спин-оффов фэнтезийной саги.

Приквелы будут основаны на материале книги "Пламя и кровь", которая выйдет 20 ноября в США.

В ней рассказывается об истории правления династии Таргариенов, предков королевы Дейенерис из оригинального сериала.

Сериалы, которые планируется снять по этой книге, пока не получили одобрение от телеканала HBO (владеет правами на фэнтезийную сагу).

"Ни один из проектов нельзя назвать спин-оффом в традиционном смысле. Вы не увидите дальнейшие приключения Арьи, Сансы или Джона Сноу, вы будете путешествовать назад во времени", – рассказал Мартин.

В июне 2018 года HBO одобрил создание первого приквела "Игры престолов", действие в нем будут разворачивается за 10 тысяч лет до событий оригинального сериала. Главные роли в приквеле исполнят Наоми Уоттс и Джош Уайтхаус.



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