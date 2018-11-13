Происшествия

Следственный комитет начал проверку после обнаружения человеческих скелетов на западе Москвы.

Об этом сообщила старший помощник главы ГСУ СК по городу Юлия Иванова.

Как рассказала представитель СК, останки четырех человек нашли в районе Можайского переулка при производстве земельных работ по замене труб. По предварительным данным, смерть наступила более семи лет назад.

В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и выясняют личности покойных, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее 2 ноября в подвале заброшенного дома на Зубовской улице в центре Москвы нашли скелет человека, который захоронили более четверти века назад.

Специалисты начали доследственную проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Назначен ряд проверок.

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