Автомагистраль

Доступ к платным парковкам на Новой площади временно ограничили из-за проведения ремонтных работ.

Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

Парковки снова станут доступными для автомобилистов после завершения ремонта.

Всего на участке от Театрального проезда до Старой площади расположены 14 парковочных мест, из них три места – для инвалидов. Полный список платных городских парковок можно посмотреть на сайте parking.mos.ru или в мобильном приложении "Парковки Москвы".

Ранее в столице заработал сервис по отображению парковочных мест у социальных объектов. Он доступен на сайте Московского парковочного пространства и в мобильном приложении "Парковки Москвы". На карту нанесена информация о количестве мест на стоянках. У больниц, поликлиник и медцентров они обозначаются специальным значком.

Мобильное приложение "Парковки Москвы" признано наиболее популярным способом оплаты. Им пользуется 85 процетов столичных водителей.

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