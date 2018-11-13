Не менее 150 ударов по позициям террористов нанесла армия Израиля в секторе Газа за последние сутки.

В ответ на атаки палестинских радикалов, военные поразили объекты группировок ХАМАС и «Исламский джихад» (запрещены в РФ).

«Армия обороны Израиля на этот час нанесла удары примерно по 150 террористическим целям, принадлежащим ХАМАС и «Исламскому джихаду» в секторе Газа», — говорится в сообщении.

Среди уничтоженных объектов оказались базы боевиков, оружейные склады и мастерские, подземные тоннели, площадки для запуска ракет, а также «три правительственных здания, используемых ХАМАС в военных целях».

Армия обороны опубликовала видеозапись уничтожения штаб-квартиры движения ХАМАС, где боевики собирали данные для совершения атак на израильтян.

По данным Израиля, жертвами атак стали трое палестинцев и один израильтянин, более 50 человек «получили ранения или психологические травмы».

Напомним, в понедельник днем палестинские радикалы выпустили из сектора Газа в сторону Израиля не менее 300 ракет. Это было сделано в ответ на проведенную в воскресенье израильским спецназом операцию на юге сектора. В свою очередь израильская армия, истребители, боевые вертолеты, беспилотники и танки поразили более 70 целей движений ХАМАС и «Исламского джихада».

По данным минздрава в Газе, трое палестинцев погибли, около 15 получили ранения. Отмечается также, что во вторник в целях безопасности отменены занятия в школах сектора Газа.

.