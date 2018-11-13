Московская сцена

14 ноября в Светлановском зале Московского международного Дома музыки Государственная академическая симфоническая капелла России под руководством Валерия Полянского представит знаменитую оперу Верди "Риголетто".

Музыка этого произведения настолько популярна и любима, что концертное исполнение этой оперы представляет собой не меньший интерес, чем ее сценическая постановка.

Партию Джильды в постановке исполнит итальянское сопрано Вероника Гранатьеро.

Певица с успехом дебютировала в 2016 году на фестивале Europa Opera Classica в Браунфельсе (Германия), выступив в роли Лиу в опере Пуччини "Турандот". Сегодня она выступает на престижных оперных сценах всего мира и участвует в крупных музыкальных фестивалях. Летом 2018-го она стала участницей таких фестивалей, как Iserlohn в Германии и Halbturner Schlosskonzerte в Вене. Большое внимание артистка уделяет не только оперному, но и камерному репертуару. В дуэте с гитаристом Лучано Помпилио Вероника Гранатьеро завоевала первую премию на Международном конкурсе Montelimar.

Вечер откроет абонементную серию "Верди. Капелла Полянского", приуроченную к 205-летию со дня рождения композитора.

Московский международный Дом музыки (ММДМ)

14.11

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