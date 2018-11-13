Американская теннисистка Серену Уильямс стала "Человеком года" по версии мужского журнала GQ.

В этом году журнал, который таким образом подводит итоги года, вышел с четырьмя обложками. Помимо Уильямс, на них попали актеры Майкл Б. Джордан со званием "Лидер года", Генри Голдинг – "Звезда года" и режиссер Джон Хилл – "Режиссер года".

На обложке с теннисисткой в традиционной надписи "Men of the year" зачеркнуто слово "Men" и подписано "Woman".

В этом году Уильямс вернулась на корт из декретного отпуска и дошла до финала Уимблдона и US Open. Во время финального матча Открытого чемпионата США по теннису Уильямс оскорбила судью.

Во время матча она подошла к вышке, на которой находился судья, и вступила с ним в перепалку, называя его лжецом. Теннисистку лишили гейма, но она не успокоилась и вызвала на корт главного рефери. Уильямс потребовала отмены решения судьи, но ей отказали. За такое поведение в матче ее оштрафовали на 17 тысяч долларов. Во многом из-за скандала Уильямс решила досрочно завершить сезон в сентябре.

В активе американки 23 победы на турнирах серии Большого шлема в одиночном разряде. По этому показателю она уступает только рекордсменке за всю историю тенниса – австралийке Маргарет Корт.

.