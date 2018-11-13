Начало торгов 13 ноября ознаменовалось ростом курса рубля по отношению к американской и европейской валютам.

Такие данные приводит Московская биржа. Курс доллара расчетами "завтра" по состоянию на 10:09 по московскому времени снизился на 21 копейку и составил 67,64 рубля.

В свою очередь евро упал на 13 копеек до 76,09 рубля.

Тем временем январский фьючерс на нефть Brent снизился на 0,76%. Его стоимость составила 69,59 доллара за баррель.

Эксперты предположили, что цены на нефть снизились на фоне прошедшей в Абу-Даби 11 ноября встречи Министерского мониторингового комитета. По итогам переговоров стороны так и не пришли к единому мнению, нужно ли странам ОПЕК+ сокращать добычу в 2019 году.

Ранее зарубежные специалисты оценили эффект от дедолларизации, которую поддерживают президент РФ Владимир Путин и Центробанк. По их мнению, уменьшение роли американской валюты должно помочь смягчить удар в случае, если западные санкции будут нацелены на финансовую систему. В сентябре текущего года доля вкладов частных лиц и фирм в иностранных валютах в российских банках упала до 26%. Кроме того, в несколько раз снизилась доля доходов от экспорта в долларах, о чем свидетельствует быстро развивающаяся торговля РФ с КНР.

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