Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о двухэтапной индексации платы за коммунальные услуги. Документ опубликован на сайте правительства.

Индексация платы за ЖКХ будет проведена в связи с повышением НДС с 1 января с 18 до 20 процентов. Тарифы за коммунальные услуги будут повышены с того же числа на 1,7 процента, а с 1 июля еще на 2,4 процента. Фактически это означает суммирование индексов.

До этого тарифы индексировались однократно, только с 1 июля в среднем на 4 процента. Индексация в 2019 разделена на два этапа, чтобы она не превышала обычный уровень, несмотря на увеличение ставки НДС, пояснили в кабмине.

О поэтапной индексации тарифов правительство попросили ресурсоснабжающие организации. Соответствующее решение было принято летом.

Ранее Сбербанк на основе собственных данных и информации Росстата выяснил, что средние расходы российской семьи на услуги ЖКХ в месяц составили 5038 рублей.

В правительстве предложили провести реформу ТСЖ. По новой системе предполагается, что задолженность за коммунальные услуги будут оплачивать соседи, а затем коллективно выселять таких жильцов.

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