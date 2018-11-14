В Москве разрабатывается единая система учета работы по оказанию бесплатной юридической помощи.

Об этом в ходе заседания экспертного совета при комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам сообщил начальник управления государственной службы, кадровой и правовой работы Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Сергей Овсянников.



«Количество адвокатов, которые непосредственно заняты оказанием бесплатной государственной юридической помощи, постоянно меняется. По состоянию на сегодняшний день в Москве 628 адвокатов, оказывающих бесплатные услуги. Мы очень хотели бы, чтобы процесс оказания бесплатной юридической помощи был на высоком уровне в техническом плане. Для того, чтобы адвокату заплатили за оказанные им услуги, ему надо составлять массу отчетов. Мы бы хотели, чтобы в ближайшее время появилась единая система учета работы по оказанию бесплатной юридической помощи, которая бы позволяла нам мониторить ситуацию с оказанием бесплатной юридической помощи. Сейчас идут работы над ней. Те средства, которые выделялись на оказание бесплатной юридической помощи в Москве в 2018 году, включают в себя еще и эту часть расходов», - сказал Сергей Овсянников.



Он также отметил, что финансирование адвокатов городом для того, чтобы москвичи смогли бесплатно воспользоваться их услугами, постепенно увеличивается.



«Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы обеспечивает финансирование работы по оказанию бесплатной юридической помощи именно адвокатов, входящих в адвокатскую палату Москвы. Финансирование у нас с момента появления бесплатной юридической помощи постоянно увеличивается, и это объективный процесс. Мы начинали с 3 миллионов рублей финансировать адвокатскую палату, а на 2018 год предусмотрено в бюджете 12 миллионов рублей для компенсации расходов адвокатам, для финансирования по специальным тарифам, утвержденным правительством Москвы. То есть для населения помощь является бесплатной, но за население оплачивает бюджет города Москвы», - добавил Сергей Овсянников.

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