Президент России Владимир Путин присвоил Диме Билану звание Заслуженного артиста Российской Федерации. Соответствующий указ был опубликован сегодня на официальном портале правовой информации. В указе отмечены "заслуги в развитии отечественной культуры и искусства".

Чтобы получить любое официальное почетное звание, недостаточно одной популярности. Согласно сухой букве закона, нужно соответствовать Положению о почетном звании, которое было утверждено отдельным Указом Президента еще в 2011 году.

Почетное звание присваивается высокопрофессиональным музыкальным исполнителям.

Дима Билан получил классическое вокальное образование в государственном музыкальном училище имени Гнесиных с 2000 по 2003 год, с 2003 по 2005 обучался в ГИТИС (Российский институт театрального искусства).

Кроме профессии, нужны и личные заслуги претендента на звание.

Создание высокохудожественных образов, концертных программ, получивших широкое признание общественности и профессионального сообщества;

Сохранение и развитие национальных школ и классических образов отечественной культуры;

Активное участие в социально значимых концертах, популяризация российской культуры, осуществление благотворительной деятельности;

Плодотворная концертная деятельность, принесшая широкое общественное признание, а также позволившая достойно представлять Россию на различных крупных международных конкурсах и фестивалях.

У Билана есть "попадания" по всем четырем пунктам:

1. Дима Билан не раз признавался музыкальными каналами и премиями "Лучшим артистом года".

2. В 2006 году Билан признан Заслуженным, а в 2008 году – Народным артистом Кабардино-Балкарской республики, став самым молодым исполнителем, получившим это звание.

3. В прошлом году в Сочи был проведен благотворительный гала-ужин "Не молчи", одним из организаторов которого был Дима Билан. Все собранные на нем деньги пошли на благотворительность.

4. Самый очевидный. Дима Билан стал первым российским исполнителем, который смог выиграть на "Евровидении" и привезти конкурс к нам в страну.

Единственный пункт, которому Билан не соответствует, – почетное звание присваивается не ранее чем через 20 лет с начала творческой деятельности. Певец начал карьеру в 2000 году, когда на MTV вышел его первый клип. Но это правило носит рекомендательный характер и может не приниматься в расчет.

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