Автомагистраль

В МВД предложили ужесточить ответственность для водителей, которые сели за руль без прав. Текст законопроекта опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как сказано в пояснительной записке к документу, МВД считает необходимым установить "ответственность за повторное управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления". Эту инициативу в ведомстве объяснили тем, что в последнее время число случаев езды без прав заметно возросло.

По данным Госавтоинспекции, за последние 2,5 года это нарушение два и более раз совершили 82,5 тысячи человек. "Из указанного числа водителей 7,5 тысячи задерживались сотрудниками Госавтоинспекции пять и более раз", − уточнили в МВД. В ведомстве также напомнили, что за указанный период по вине водителей без прав произошло свыше 26 тысяч ДТП. В результате этих аварий погибли четыре тысячи и пострадали 34 тысячи человек.

Сейчас за езду без прав предусмотрен административный штраф в размере от пяти до 15 тысяч рублей. Эту меру в МВД признали недостаточной. Участники общественных обсуждений законопроекта предложили в качестве максимального наказания арест на срок до 15 суток или обязательные работы на срок от 100 до 480 часов. Также прозвучали предложения повысить размер штрафа до 30 тысяч рублей.

Помимо этого, документ предполагает ужесточение правил уплаты штрафа за управление автомобилем без прав, за управление машиной водителем, лишенным прав, а также за передачу управления транспортным средством лицу, которое заведомо не имеет водительских прав.

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