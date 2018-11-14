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Происшествия
ДТП случилось на северо-востоке столицы
Несколько автомобилей потерпели аварию в северо-восточной части столицы.
Дорожная авария с участием трех автомобилей произошла в среду днем в СВАО столицы.
ДТП было зафиксировано на пересечении Шереметьевской улицы и 1-го проезда Марьиной Рощи. Не смогли разъехаться внедорожники Toyota, Nissan и автофургон «Газель», сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По предварительной информации, авария обошлась без жертв и пострадавших..
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