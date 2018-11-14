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Происшествия

ДТП случилось на северо-востоке столицы

Фото: © Фото Евгения Зубарева

ДТП случилось на северо-востоке столицы

ИА «РОСБАЛТ» 14 ноября 2018г., 15:44

Несколько автомобилей потерпели аварию в северо-восточной части столицы

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Дорожная авария с участием трех автомобилей произошла в среду днем в СВАО столицы.

ДТП было зафиксировано на пересечении Шереметьевской улицы и 1-го проезда Марьиной Рощи. Не смогли разъехаться внедорожники Toyota, Nissan и автофургон «Газель», сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, авария обошлась без жертв и пострадавших.

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