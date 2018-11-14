Образование/Карьера

Участники ЕГЭ по иностранным языкам нередко испытывают трудности при выполнении заданий с элементами рассуждений.

В заданиях, о которых идет речь, выпускники школ часто искажают суть вопроса. Они выхватывают слова из контекста и подменяют предложенную задачу другой формулировкой.

"Главным препятствием для успешного выполнения является непонимание сути задачи. Часть выпускников и, по-видимому, часть учителей понимают это задание как "сочинение на вольную тему", а в качестве темы выхватывается только одно слово из утверждения, предложенного для обсуждения", – отметили в ФИПИ.

Порой экзаменуемые подменяют собственные мысли и рассуждения заезженными штампами, фрагментами из заимствованных источников. Это мешает им раскрыть предложенные темы и показать дискуссионный характер проблемы.

Куда лучше участникам экзамена удаются задания по аудированию и чтению. По ним показывают высокие результаты. В частности, в разделе "Письмо" успешно было выполнено задание 39 базового уровня сложности. Это свидетельствует о прогрессе в формировании навыков письменной речи у вчерашних школьников.

Раздел "Устная речь" выполняется участниками достаточно хорошо. Однако и в нем заметны попытки воспроизведения заученных кусков вместо спонтанной речи. Это проявляется в монологах, длительных вступлениях и заключениях.

Ранее министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что Единый государственный экзамен по истории станет обязательным после 2022 года. Сейчас школьники в обязательном порядке сдают только два предмета: русский язык и математику.

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