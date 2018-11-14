Образование/Карьера

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Сочинение на произвольную тему самое трудное при сдаче экзамена
Смысловая часть текста при переводе на ЕГЭ по иностранному языку вызывает большое количество проблем.
Участники ЕГЭ по иностранным языкам нередко испытывают трудности при выполнении заданий с элементами рассуждений.
В заданиях, о которых идет речь, выпускники школ часто искажают суть вопроса. Они выхватывают слова из контекста и подменяют предложенную задачу другой формулировкой.
"Главным препятствием для успешного выполнения является непонимание сути задачи. Часть выпускников и, по-видимому, часть учителей понимают это задание как "сочинение на вольную тему", а в качестве темы выхватывается только одно слово из утверждения, предложенного для обсуждения", – отметили в ФИПИ.
Порой экзаменуемые подменяют собственные мысли и рассуждения заезженными штампами, фрагментами из заимствованных источников. Это мешает им раскрыть предложенные темы и показать дискуссионный характер проблемы.
Куда лучше участникам экзамена удаются задания по аудированию и чтению. По ним показывают высокие результаты. В частности, в разделе "Письмо" успешно было выполнено задание 39 базового уровня сложности. Это свидетельствует о прогрессе в формировании навыков письменной речи у вчерашних школьников.
Раздел "Устная речь" выполняется участниками достаточно хорошо. Однако и в нем заметны попытки воспроизведения заученных кусков вместо спонтанной речи. Это проявляется в монологах, длительных вступлениях и заключениях.
Ранее министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что Единый государственный экзамен по истории станет обязательным после 2022 года. Сейчас школьники в обязательном порядке сдают только два предмета: русский язык и математику..
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