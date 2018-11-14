Здесь интересно

Первые искусственные катки в городских парках уже открылись для посетителей. Это площадки с искусственным льдом, для их работы достаточно устоявшейся прохладной погоды. Катки с естественным льдом будут готовы только с наступлением климатической зимы.



"Уже сейчас в тестовом режиме начали работать первые площадки с искусственным льдом. Открытие катков с натуральным льдом в отличие от площадок с искусственным покрытием больше зависит от погодных условий. Их зальют только после наступления устойчивых холодов", – сообщил Мосгорпарк.

Также опубликован список искусственных катков, которые открываются в ближайшие дни.

Каток в парке "Сокольники". Это больше 5000 квадратных метров. Вход платный, есть два проката, в наличии фигурные, хоккейные и детские коньки. Работает с 10:00 до полуночи. Вечером бортики катка светятся неоновыми цветами. В этом сезоне на каток можно купить абонементы.



Сад "Эрмитаж". Можно покататься на почти 1000 квадратных метрах льда. Вход платный, работает прокат. Каток открыт в выходные с 10:00 до 22:00, в будни – с 14:00 до 21:00 (по понедельникам – с 14:00).



Таганский парк. Здесь пока можно кататься бесплатно, если принести свои коньки. Каток открыт каждый день с 10:00 до 23:00. Технический перерыв – с 15:00 до 17:00.



Парк Северного речного вокзала. Работа катка зависит от погоды, так как здесь заливают хоккейную коробку с искусственным льдом. Каток бесплатный, нужно приходить со своими коньками, начнет работать с 15 ноября.



В Измайловском парке в тестовом режиме каток начнет работать 16 ноября. В этот день можно будет покататься бесплатно, а уже с 17 ноября вход станет платным.



Бабушкинский парк. Каток работает каждый день с 11:00 до 22:00.

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