Будем здоровы
Эпидимиологический порог не превышен
В Москве заболеваемость ОРВИ под контролем.
В Москве уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ остается ниже эпидемического порога на 38,5%, говорится на сайте Роспотребнадзора. На прошедшей неделе показатель составлял 37,6%.
"Заболеваемость ОРВИ на прошедшей неделе определялась циркуляцией вирусов негриппозной этиологии: РС-вирусов, аденовирусов, вирусов парагриппа и риновирусов", – говорится в сообщении.
За счет источников финансирования в Москве прививки сделали 7 миллионов 385 тысяч человек, в том числе более 1 миллиона 217 тысяч детей. Эти данные приведены на 12 ноября.
За счет других источников финансирования прививки сделали более 3 миллионов 312 тысяч человек, из них за счет средств правительства столицы – более 1 миллиона 22 тысяч человек и за счет средств работодателей и граждан – более 2 миллионов 289 тысяч человек.
Как сообщалось ранее, в бюджете Москвы предусматривается двукратное увеличение средств на покупку препаратов для вакцинации в следующем году.
По словам заместителя руководителя департамента финансов Москвы Александра Дукачева, в 2018 году предусматривалось около 1,2 миллиарда рублей, в 2019 году на профилактику гриппа планируется выделить на миллиард больше..
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