Гаджет
У мессенджера WhatsApp появилась очередная функция
Фотографии можно превратить в стикеры с помощью мессенджера WhatsApp.
Мессенджер WhatsApp добавил функцию создания стикеров на основе собственных фотографий пользователей.
Для этого необходимо скачать бесплатное приложение Sticker Studio. Использовать снимки можно и в режиме реального времени. Через программу в WhatsApp загружаются до 10 наборов, каждый из которых должен содержать не более 30 картинок.
Специальный инструмент поможет выделить контур нужной части изображения и получить качественный стикер. Ожидается, что к концу 2018 года приложение расширит функционал и изображения можно будет приводить в движение.
Пока приложение доступно только владельцам гаджетов на операционной системе Android.
Ранее эксперты рассказали о появлении новой техники удаленного взлома гаджетов на базе Android. Чтобы взломать Android-гаджет удаленно, злоумышленникам понадобится
специальная вирусная программа.
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