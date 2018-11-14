Мессенджер WhatsApp добавил функцию создания стикеров на основе собственных фотографий пользователей.

Для этого необходимо скачать бесплатное приложение Sticker Studio. Использовать снимки можно и в режиме реального времени. Через программу в WhatsApp загружаются до 10 наборов, каждый из которых должен содержать не более 30 картинок.

Специальный инструмент поможет выделить контур нужной части изображения и получить качественный стикер. Ожидается, что к концу 2018 года приложение расширит функционал и изображения можно будет приводить в движение.

Пока приложение доступно только владельцам гаджетов на операционной системе Android.

Ранее эксперты рассказали о появлении новой техники удаленного взлома гаджетов на базе Android. Чтобы взломать Android-гаджет удаленно, злоумышленникам понадобится

специальная вирусная программа

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