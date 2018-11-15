Госдума приняла в первом чтении пакет из двух президентских законопроектов, смягчающих наказание по так называемой антиэкстремистской статье Уголовного кодекса.

Изменениями в УК предлагается пересмотреть условия привлечения к уголовной ответственности за деяния по 282-й статье. Согласно проекту, уголовная ответственность за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц, будет наступать при условии, если они были совершены после привлечения обвиняемого к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года.

В свою очередь, КоАП дополняется новой статьей 20.31, устанавливающей административную ответственность за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием СМИ или интернете, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния.

Согласно документу, за это нарушение граждан будут наказывать штрафом от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательными работами на срок до 100 часов либо арестом на срок до 15 суток. Для юрлиц предусматривается штраф от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.

Напомним, в регионах в последние месяцы возбудили ряд уголовных дел и вынесли приговоры пользователям соцсетей за репосты и мемы на их страницах. В Кремле заявляли, что в ряде случаев ситуации «выходят за рамки разумного», имея в виду, что законы о противодействии экстремизму применяются некорректно. В президентском Совете по правам человека, в свою очередь, отмечали, что с нынешними трактовками законодательства «за экстремизм можно посадить полстраны».

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