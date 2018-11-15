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Автомагистраль

Снегоплавильный пункт стал препятствием для парковки автомобилей

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Снегоплавильный пункт стал препятствием для парковки автомобилей

Информационный Центр Правительства Москвы 15 ноября 2018г., 14:20

Администрация по организации парковочного пространства Москвы просит водителей заранее интересоваться доступностью мест для парковки

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Доступ к парковке со шлагбаумом на ул. Дурова ограничили с 14 ноября 2018 года.

«ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» предупреждает автовладельцев, что на плоскостной парковке со шлагбаумом на ул. Дурова, вл. 3 с 14 ноября будет работать снегоплавильный пункт, в связи с чем парковка будет недоступна», - отмечается в СМИ.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила парковки.

Полный список платных городских парковок можно посмотреть на сайте parking.mos.ru, а также в мобильном приложении «Парковки Москвы».

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