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Автомагистраль
Снегоплавильный пункт стал препятствием для парковки автомобилей
Администрация по организации парковочного пространства Москвы просит водителей заранее интересоваться доступностью мест для парковки.
Доступ к парковке со шлагбаумом на ул. Дурова ограничили с
14 ноября 2018 года.
«ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» предупреждает автовладельцев, что на плоскостной парковке со шлагбаумом на ул. Дурова, вл. 3 с 14 ноября будет работать снегоплавильный пункт, в связи с чем парковка будет недоступна», - отмечается в СМИ.
Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила парковки.
Полный список платных городских парковок можно посмотреть на сайте parking.mos.ru, а также в мобильном приложении «Парковки Москвы».
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