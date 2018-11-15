Мосгосстройнадзор начал итоговую проверку на строительстве транспортно-пересадочного узла «Саларьево» в «Новой» Москве.

«Застройщик подал извещение об окончании строительно-монтажных работ. Проводится итоговая проверка, которая завершится к декабрю.

После устранения замечаний итоговой проверки будет решаться вопрос о вводе объекта в эксплуатацию», – сказали в пресс-службе.

Общая площадь 3-4-этажного здания ТПУ составит 313,6 тыс. кв. м. В его составе появится многофункциональный комплекс площадью 308 тыс. кв. м с торговыми галереями, гипермаркетом, кинотеатрами, кафе и ресторанами. В МФК соорудят парковку на 5 тыс. машино-мест (встроенный паркинг на 3387 машин и открытая автостоянка на 1622 машины).Технологическая часть включает автостанцию с пропускной способностью до 250 автобусов в час городских и региональных маршрутов. У автостанции будет подземный переходс выходом на четыре перрона. Для удобства пассажиров предусмотрен прямой выход со станции метро «Саларьево» как в сам МФК, так и в переход к автобусной станции.Здание автостанции практически построено. Завершается отделка помещений, ведется наладка инженерного оборудования.

ТПУ «Саларьево» будет обслуживать жителей поселений Мосрентген, Московский и Сосенское.

Это один из самых крупных транспортно-пересадочных узлов на подъезде к Москве, которым будут пользоваться жители присоединенных территорий, а также пассажиры, едущие в столицу из области.

ТПУ возводится за счет средств инвестора.

«По поручению правительства Москвы Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на социально значимых объектах. К проверкам ТПУ «Саларьево» привлекаются специалисты Центра экспертиз, которые проводят необходимые лабораторно-инструментальные исследования», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

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