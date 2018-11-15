Образование/Карьера

Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий поддержал идею присвоить одному из российских аэропортов имя ученого Михаила Ломоносова. Сейчас на него претендуют сразу две воздушные гавани.

По словам Садовничего, о конкурсе "Великие имена России", в рамках которого граждане выбирают имена выдающихся людей для аэропортов РФ, он узнал из СМИ. Ректор МГУ отметил, что заслуги Ломоносова для страны неоценимы.

"Как Петр I открыл врата государственные, Михаил Ломоносов открыл врата учености, он создал первый университет в России, он ввел русский язык для преподавания, он – родоначальник нашей науки в целом. Назвать один из аэропортов именем Ломоносова было бы справедливо", – сказал Садовничий, подчеркнув, что не хочет влиять на мнение участников голосования.

Имя Ломоносова дважды фигурирует в шорт-листе кандидатов для финального голосования. На него претендуют столичный аэропорт Домодедово и аэропорт Архангельска.

Конкурс "Великие имена России" стартовал 11 октября. Спустя месяц был объявлен финальный этап голосования. Любой россиянин может выбрать один аэропорт России из общего списка и проголосовать по принципу "один голос – один аэропорт – одно имя". Результаты объявят 5 декабря.

Ранее стало известно, что за первые два дня финального голосования конкурса свой выбор сделали порядка 280 тысяч человек. Активнее всего жители России голосовали за аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге и аэропорт Уфы. Следом по популярности идут аэропорт в Симферополе, столичный аэропорт Внуково и воздушная гавань в Якутске.

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