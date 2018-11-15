Образование/Карьера

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Ректор МГУ одобрил намерение назвать аэропорт именем Ломоносова
Садовничий оказал поддержку конкурсу "Великие имена России".
Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий поддержал идею присвоить одному из российских аэропортов имя ученого Михаила Ломоносова. Сейчас на него претендуют сразу две воздушные гавани.
По словам Садовничего, о конкурсе "Великие имена России", в рамках которого граждане выбирают имена выдающихся людей для аэропортов РФ, он узнал из СМИ. Ректор МГУ отметил, что заслуги Ломоносова для страны неоценимы.
"Как Петр I открыл врата государственные, Михаил Ломоносов открыл врата учености, он создал первый университет в России, он ввел русский язык для преподавания, он – родоначальник нашей науки в целом. Назвать один из аэропортов именем Ломоносова было бы справедливо", – сказал Садовничий, подчеркнув, что не хочет влиять на мнение участников голосования.
Имя Ломоносова дважды фигурирует в шорт-листе кандидатов для финального голосования. На него претендуют столичный аэропорт Домодедово и аэропорт Архангельска.
Конкурс "Великие имена России" стартовал 11 октября. Спустя месяц был объявлен финальный этап голосования. Любой россиянин может выбрать один аэропорт России из общего списка и проголосовать по принципу "один голос – один аэропорт – одно имя". Результаты объявят 5 декабря.
Ранее стало известно, что за первые два дня финального голосования конкурса свой выбор сделали порядка 280 тысяч человек. Активнее всего жители России голосовали за аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге и аэропорт Уфы. Следом по популярности идут аэропорт в Симферополе, столичный аэропорт Внуково и воздушная гавань в Якутске..
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