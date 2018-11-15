Большинство ведущих фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам сегодняшних торгов продемонстрировало активный рост, однако японские индикаторы снизились на фоне укрепления иены.

Японский индекс Nikkei 225 потерял 0,2%, более широкий Topix — 0,1%. Негативным фактором для японского рынка акций стало восстановление курса иены к доллару — японская валюта дорожает на 0,2%.

Акции Panasonic подешевели на 1,1%, Sony — на 0,8%, Toyota — на 0,4%. Цена бумаг финкомпании Mitsubishi UFJ Financial упала на 3,2%, Resona — на 2,9%. Капитализация японского оператора связи SoftBank снизилась на 2,7%.

Гонконгский Hang Seng подскочил на 1,75%, китайский Shanghai Composite — на 1,36%, Shenzhen Composite — на 1,45%.

В четверг аналитики UBS улучшили рекомендации по китайским акциям до «выше уровня рынка», отметив низкие котировки и планы правительства по стимулированию экономики.

Индийский индекс BSE Sensex прибавил 0,34%, австралийский S&P/ASX 200 — 0,1%, южнокорейский Kospi — 1%, индонезийский Jakarta Composite — 1,7%.

Определенную поддержку рынку оказал подъем цен на нефть в среду на 1% на фоне критики президентом США Дональдом Трампом планов Саудовской Аравии по сокращению добычи в декабре. Акции китайской нефтедобывающей компании CNOOC подорожали на 2,1%, австралийской Santos — на 2,5%.

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