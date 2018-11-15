Раньше услуга была доступна в 23 московских офисах «Мои Документы». Об этом сообщила пресс – служба столичных центров госуслуг.



Теперь за более короткий период времени можно оформить справку:



- о наличии/отсутствии судимости;



- о том, является/не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.



Услуга оказывается в срок до 30 календарных дней без учета доставки. В рамках пилотного проекта сотрудники 45 центров могут оформить запрос на получение документов в электронном виде, через систему межведомственного электронного взаимодействия – в этом случае не тратится время на доставку, которая обычно занимает 2-4 дня.



Оформить необходимую справку можно бесплатно в любом центре госуслуг столицы без привязки к месту жительства. Для получения услуги понадобится только паспорт – заявление заполняется на месте.



Получить справку, оформленную обычным способом (с учетом срока доставки), можно так же во всех остальных офисах «Мои Документы». Центры госуслуг открыты во всех районах Москвы и работают для удобства жителей ежедневно с 8:00 до 20:00, флагманские офисы – с 10:00 до 22:00.

.