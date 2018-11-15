Московская сцена

15-16 ноября в ЦДП на Покровке пройдет 28-й международный фестиваль рекламы Red Apple. Одно из самых престижных креативных событий страны объединит международных экспертов рекламной и медиаиндустрии. В этом году фестиваль подготовил для гостей насыщенную программу в новом формате.

В этом году фестиваль стал неотъемлемой частью главного события медиа-рекламной индустрии "Дни рекламы | Москва" (12.11.18–16.11.18).

Звездный состав жюри

В состав жюри конкурсной программы Red Apple–2018 вошли звезды индустрии из 11 стран, обладатели 250 "Каннских Львов". Победителей в 2018-м выберут креативные директора крупнейших рекламных агентств Германии, Индии, Бразилии, ОАЭ, России, Польши, Белоруссии, Великобритании, Румынии, Филиппин и Южной Кореи. Председателем избран обладатель более 75 "Каннских Львов" (с учетом двух Гран-При), главный креативный директор Serviceplan Global Александр Шилл.

Red Apple: Festival of Media (FoM)

Чтобы актуализировать список ведущих игроков рынка среди медиаагентств, коммуникационных агентств и компаний-рекламодателей, а также зафиксировать тенденции, которые его формируют, организаторы впервые запустили в рамках фестиваля новый конкурс Red Apple: Festival of Media (FoM). Победителей будут определены лидерами международного рынка и ведущие представители крупнейших российских холдингов.

Программа

Трансформация коснулась в этом году и основной программы Red Apple. Организаторы обещают серию выступлений звездного состава жюри, дискуссии, лекции и инсайты от топовых лиц рекламной и медиаиндустрии, воркшопы от международных школ.

Спикеры

В числе топ-спикеров: ведущие представители медиа, рекламной и креативной сферы.

Сергей Минаев, главный редактор Esquire. На Red Apple расскажет, как медиабренду стать воплощением эталонного образа жизни, какие эксклюзивные продукты создал журнал в стремлении удовлетворить запросы аудитории и партнеров, с чем приходится сталкиваться главному редактору.

Покрас Лампас, каллиграф, основатель нового направления – Calligrafuturism. В программе Red Apple выступит с лекцией "Future of art", на которой расскажет о том, как сохранить свою идентичность в современном мире; раскроет инсайты, коллаборации с брендами и представит авторское видение современного искусства в будущем.

Павел Недостоев, декан факультета Event Management в MACS, руководитель команды в агентстве Departáment New&Wow Marketing. Примет участие в семинаре "Event 3.0. Тренды и кейсы" и ответит на вопросы: "Что такое EVENT 3.0? Какие глобальные и локальные тренды находят отражение на рынке event marketing?"

Юлиана Бухольц, бренд-амбассадор Kotex, финалистка шоу "Танцы", танцовщица, блогер. Примет участие в дискуссии, посвященной кампании Kotex – #ДВИГАЙСЯВПЕРЕД, которая стала настоящим движением, собрав престижные премии Effie Russia, "Женщина имеет значение" и "Серебряный Меркурий". Вместе с коллегами из агентств ICON, Mindshare, Sputniki и телеканала ТНТ Юлиана расскажет о проекте, креативной омниканальности и почему бренд-амбассадоры – это необходимость сегодняшнего дня.

А также Фархад Кучкаров, Рубен Оганесян, Яша Хаддажи, Максим Козлов, Денис Елисеев, Андрей Пуртов, Майкл Гибсон, Андрей Пауков, Андрей Голованов, Артем Васильев, Владлен Ситников, Анастасия Туманова, Дмитрий Дворецкий, Илья Карпинский, Денис Максимов, Филипп Миронов и другие звезды индустрии.

Воркшоп Miami Ad School Europe & Mads

Главным образовательным проектом Red Apple станет эксклюзивный Elevator Pitch Workshop от международной школы Miami Ad School Europe & Mads. Участники двухдневного воркшопа, посвященного развитию концептуального мышления, научатся презентовать любую идею так, чтобы за одну минуту, проведенную с Илоном Маском в лифте, он смог взять их на работу. Развить скиллы помогут преподаватели: Niklas Frings-Rupp, основатель и управляющий директор Miami Ad School Europe; Marc Voßhall, преподаватель, наставник и выпускник Miami Ad School Europe; Арина Авдеева, со-основатель и креативный директор Friends Moscow (окончила Miami Ad School Europe); Денис Елисеев, со-основатель Friends Moscow.

Победитель воркшопа получит грант – 8000 евро – на оплату обучения в Miami Ad School Europe по курсу portfolio program и бесплатное место на онлайн-курс Сoncepting от школы Miami Ad School Europe & Mads.

Билеты доступны по ссылке.



15.11 — 16.11

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