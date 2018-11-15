Автомагистраль

Водителям рекомендуется не выезжать на столичные дороги на автомобилях с летними шинами.

Отмечается, что по ночам в Москве держится устойчивый минус. Местами ночью уже шел снег, что стало причиной большого числа аварий на дорогах.

Из-за похолодания и гололедицы дороги в столице уже начали посыпать реагентами. Водителям рекомендуют не выезжать на летней резине, так как это уже опасно.

По словам специалистов, есть несколько факторов, которые следует учитывать при выборе зимних шин. Приоритетное значение имеют условия, в которых вы ездите зимой: будет ли это исключительно город, или вы будете регулярно выезжать за город, где автомобиль может попасть на лед. Также нужно учесть, насколько хорошо чистят дороги в городе зимой. Значение имеет и стаж вождения – новичок вы за рулем или опытный водитель, а также стиль вашего вождения.

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