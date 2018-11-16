В компьютерах общего пользования в МФЦ хранятся множество скан-копий паспортов и других документов, к которым может получить доступ любой желающий.



Сотрудники газеты «Коммерсант» проверили некоторые МФЦ и выяснили, что на компьютерах, которыми может воспользоваться любой посетитель для загрузки копий документов на «Госуслуги», можно обнаружить скан-копии паспортов, СНИЛС, анкет с указанием мобильных телефонов и реквизитов счетов в банках, так как ни посетители, ни сотрудники не очистили данные.



В Минэкономики изданию рассказали о методических рекомендациях по деятельности МФЦ, в частности, о требованиях к информационной безопасности. В Роскомнадзоре пояснили, что, согласно закону «О персональных данных», МФЦ обязаны обеспечить соблюдение конфиденциальности.



В пресс-службе центров госуслуг Москвы сообщили, что сотрудники должны удалять данные раз в день, в соответствии с внутренними правилами.

Более того, подключенные к сканерам компьютеры не имеют полного доступа в Интернет.

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