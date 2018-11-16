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Московская жизнь

Сотрудники газеты 'Коммерсант' проверили МФЦ на предмет утечки информации

Фото: www.flickr.com

Сотрудники газеты "Коммерсант" проверили МФЦ на предмет утечки информации

ИА «РОСБАЛТ» 16 ноября 2018г., 13:45

Роскомнадзор отметил, что МФЦ несет ответственность за утечку персональных данных граждан

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В компьютерах общего пользования в МФЦ хранятся множество скан-копий паспортов и других документов, к которым может получить доступ любой желающий.
 
Сотрудники газеты «Коммерсант» проверили некоторые МФЦ и выяснили, что на компьютерах, которыми может воспользоваться любой посетитель для загрузки копий документов на «Госуслуги», можно обнаружить скан-копии паспортов, СНИЛС, анкет с указанием мобильных телефонов и реквизитов счетов в банках, так как ни посетители, ни сотрудники не очистили данные.
 
В Минэкономики изданию рассказали о методических рекомендациях по деятельности МФЦ, в частности, о требованиях к информационной безопасности. В Роскомнадзоре пояснили, что, согласно закону «О персональных данных», МФЦ обязаны обеспечить соблюдение конфиденциальности.
 
В пресс-службе центров госуслуг Москвы сообщили, что сотрудники должны удалять данные раз в день, в соответствии с внутренними правилами.

Более того, подключенные к сканерам компьютеры не имеют полного доступа в Интернет.

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