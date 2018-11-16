Образование/Карьера

Депутат Госдумы от "Единой России" Василий Пискарев, возглавляющий комитет по безопасности и противодействию коррупции, предложил ввести в школах и вузах предмет "антикоррупционное право".

"Чтобы у молодежи начинало возникать антикоррупционное правосознание, неприятие коррекции. Чтобы само упоминание о коррупции, о некоем стимулировании уже вызывало отторжение", – заявил Пискарев на круглом столе, посвященном проблемам коррупции.

Член комиссии общественной палаты по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Галина Дзюба поддержала предложение депутата и заявила, что инициативу могут предложить уже сейчас.

По данным МВД, последние четыре года в России снижается количество коррупционных преступлений. При этом эксперты считают, что статистика лукавит: на нее влияет то, что органы правопорядка переключились на большие коррупционные группы. Расследование таких преступлений занимает больше времени, отмечают они.

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