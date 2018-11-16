Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал протокол заседания правительства от 15 ноября, фиксирующий решения по вопросу о переходе на цифровой формат телевещания.

Медведев одобрил предложение Минкомсвязи о поэтапном прекращении с 11 февраля по 10 июня 2019 года на территории РФ эфирной наземной аналоговой трансляции обязательных общедоступных телеканалов, входящих в состав первого и второго мультиплексов. Правительственной комиссии по развитию телерадиовещания поручено рассмотреть и до 10 декабря 2018 года утвердить разработанный Минкомсвязи план перехода на цифровое вещание, обратив особое внимание на комплекс мероприятий по информированию населения об этом переходе.

Региональным администрациям поручено принять меры по восстановлению систем коллективного приёма эфирного телевидения в многоквартирных жилых домах.

Минкомсвязи должно обеспечить возможность приобретения по ценам нижнего ценового сегмента пользовательского оборудования для приёма цифрового телевидения в труднодоступных и удалённых населённых пунктах с использованием инфраструктуры «Почты России». Также министерству поручено принять меры, направленные на обеспечение возможности продолжения аналогового эфирного вещания телеканалов, не вошедших в состав первого и второго мультиплексов.

Напомним, переход на цифровое ТВ включен в федеральную целевую программу «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009—2018 годы». Изначально предполагалось запустить проект с 1 января 2019 года, но в итоге сроки перенесли на месяц. В Минкомсвязи заявили, что решение о переходе на цифровое вещание принято окончательно.

СМИ ранее сообщали, что в конце этого года в России будет от 16,2 млн до 33,7 млн телевизоров (13,5%—30,6% всех телевизоров в РФ), способных принимать только сигнал аналогового телевидения. То есть с переводом на «цифру» эти телевизоры окажутся с «черным экраном».

Накануне на совещании о переходе на цифровое ТВ Медведев предложил компенсировать малоимущим гражданам приобретение приставки для просмотра цифрового ТВ. По его словам, в вопросе перехода с аналога на «цифру» основная ответственность лежит на региональных властях. Речь идет и о помощи тем гражданам, у которых могут возникнуть трудности с приобретением цифровых ТВ-приставок.

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