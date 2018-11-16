Будем здоровы

Есть шутка, что человечество способно высадить человека на Луну, но до сих пор не придумало лекарство от простуды.

Миф 1: ОРВИ и грипп — это одно и то же

Если быть точным, то грипп является разновидностью острой респираторной (значит связанной с органами дыхания) инфекции – ОРВИ. Но на практике их разделяют на грипп и остальные ОРВИ. И это разные заболевания. (общее в них только то, что и те,и те вирусы поражают верхние дыхательные пути). При ОРВИ причиной могут быть риновирусы, аденовирусы, реовирусы. При гриппе — вирусы гриппа, они могут быть разного рода и типов, поэтому гриппозные эпидемии имеют неодинаковую картину. ОРВИ обычно протекает легче гриппа, симптомы проявляются постепенно и проходят приблизительно за неделю. Грипп же атакует внезапно, состояние резко и быстро ухудшается, поднимается температура до высоких цифр, в мышцах появляется боль, а в горле першение. Все сопровождается кашлем, головной болью, текущим носом. Грипп длится около двух недель и нередко дает осложнения в виде отита, воспаления пазух носа (синусита).

Миф 2: при ОРВИ или гриппе нужно только подождать, и температура сама спадет

Повышение температуры — это нормальная реакция организма на появление инфекционного агента. Когда защитные клетки иммунитета встречаются с вирусом, они вырабатывают вещества, повышающие температуру. Она нужна для повышения выработки антител, то есть средств борьбы с инфекцией и для подавления размножения вирусов.

Существует мнение, что при повышении выше 38,5°CC нужно принимать жаропонижающие средства. На самом деле все зависит от самочувствия. Вот что советует врач Бабаева Виктория Алексеевна (врач-терапевт, ГБУЗ ГП № 219 ДЗМ филиал № 1, г. Москва): «Кто-то переносит лихорадку в Кто-то переносит лихорадку в 39°CC незаметно, а кто- то при 37,5°CC имеет бледный вид. Нет универсальной цифры, при которой всем нужно принимать жаропонижающее средство. Опасность для жизни представляет повышение выше 41°CC, при этой температуре начинается свертывание белка. Все что ниже, регулируется самочувствием. Не стоит терпеть, особенно ночью, когда нарушается сон. Можно принять препарат и при небольшом повышении температуры и облегчить себе жизнь».

Миф 3: при ОРВИ и гриппе помогут антибиотики

Антибиотики бесполезны при вирусных заболеваниях. Иногда можно услышать мнение, что они уменьшают риск осложнений, вызванных бактериями. Даже врачи, пользуясь старыми протоколами могут выписать рецепт, чтобы подстраховаться. В результате приема антибиотика гибель определенных типов бактерий микрофлоры высвободит в организме ресурсы, которые дадут новый импульс роста и размножения бактериям выживших типов (и, кроме того, устойчивых к использованному антибиотику). Баланс микрофлоры может сместиться в сторону антибиотикоустойчивых патогенных бактерий. Там, где без антибиотика мог бы справиться иммунитет, возникает осложнение. Причем рукотворное, созданное из самых лучших побуждений. Поэтому назначать антибиотики при ОРВИ/гриппе нужно строго по показаниям, а не для профилактики.

Миф 4: лечения от ОРВИ и гриппа не существует

Есть шутка, что человечество способно высадить человека на Луну, но до сих пор не придумало лекарство от простуды. В этом есть доля лукавства, так как существуют действительно облегчающие состояние препараты. При простуде они способны улучшить качество жизни.

Например, "АнтиГриппин" от Натур Продукт обладает обезболивающим, жаропонижающим действием, облегчает дыхание через нос за счет хлорфенамина и содержит витамин С1. Производство на европейских заводах обеспечивает высокое качество и возможность выпуска детской формы препарата. Также важно, что в составе "АнтиГриппина" от Натур Продукт нет кофеина и фенилэфрина. Эти компоненты могут вызывать сердцебиение, повышение артериального давления, возбуждение, беспокойство. "АнтиГриппин" — комплексный препарат, который может облегчить состояние как первых симптомах гриппа или ОРВИ.

При гриппе врач может дополнительно назначить ингибиторы нейраминидазы, они уменьшают продолжительность болезни.

Миф 5: прививки от гриппа нужно делать только при полном здоровье или через неделю после выздоровления от ОРВИ

Конечно, это идеальная ситуация, когда прививку делают абсолютно здоровому человеку. Однако международные стандарты допускают вакцинацию при небольшом кашле или насморке без температуры. Прививок от ОРВИ до сих пор не разработано, зато существую вакцины от гриппа и оптимальное время для их применения — октябрь.

1 Инструкция по медицинскому применению медицинского препарата "АнтиГриппин"® Имеются противопоказания. Необходимо ознакомится с инструкцией или проконсультироваться со специалистом.

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