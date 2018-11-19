версия для печати

Будем здоровы

Просветление нашло на народную медицину

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Просветление нашло на народную медицину

M24.ru 19 ноября 2018г., 18:53

Народная медицина процветает

.

Официальную медицину предложили дополнить народной. С такой инициативой выступила зампред Госдумы от "Справедливой России" Ольга Епифанова.

Во время выступления на круглого столе "Традиционная медицина в РФ. Законодательные аспекты" в нижней палате парламента Епифанова заявила, что нередко термин "традиционной" медицины рассматривается как синоним народной.

"Многие народы в течение длительного времени аккумулировали знания, навыки, традиции врачевания. Их методики уникальны, результаты порой ошеломляющие", – сказала Епифанова.

.

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Будем здоровы»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо
   