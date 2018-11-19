версия для печати
Будем здоровы
Просветление нашло на народную медицину
Народная медицина процветает.
Официальную медицину предложили дополнить народной. С такой инициативой выступила зампред Госдумы от "Справедливой России" Ольга Епифанова.
Во время выступления на круглого столе "Традиционная медицина в РФ. Законодательные аспекты" в нижней палате парламента Епифанова заявила, что нередко термин "традиционной" медицины рассматривается как синоним народной.
"Многие народы в течение длительного времени аккумулировали знания, навыки, традиции врачевания. Их методики уникальны, результаты порой ошеломляющие", – сказала Епифанова..
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.