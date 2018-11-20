Личный бюджет

В правительстве определились с ростом платежей за коммунальные услуги в 2019 году. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил постановление об индексах изменения платы граждан с учетом нового порядка индексации из-за роста НДС.



Как следует из постановления правительства, в январе рост будет ограничен 1,7% по всей стране. Во второй половине 2019 года индекс платы во многих регионах будет превышать установленные на федеральном уровне 2,4%. Так, сильнее всего тарифы на коммунальные услуги вырастут в Москве (4,8%), Петербурге (4,5%), а также в Кабардино-Балкарии (4%), Чечне (4%) и Дагестане (3,8%). Примерно в половине регионов индекс платы установлен на уровне 2%, что ниже средней по России индексации тарифов ЖКХ.

В 2019 году индексация тарифов ЖКХ будет разбита на два этапа — на 1,7% в январе и на 2,4% в июле в среднем по стране. Это связано с повышением НДС до 20%. В правительстве сообщали, что фактически это означает суммирование индексов такой платы, установленных на 1 января и на 1 июля 2019 года. Ранее тарифы индексировались только с 1 июля, в среднем на 4%.

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