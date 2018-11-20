Президент РФ Владимир Путин обсудил с руководством Минобороны России возможный выход США из ДРСМД.

«Предлагаю сегодня обсудить наши шаги, связанные с возможным выходом Соединенных Штатов Америки из договора о ракетах средней и меньшей дальности, — уточнил он на открытии серии совещаний по развитию вооруженных сил. — Решение Соединенных Штатов о выходе из указанного договора, безусловно, не может остаться и не останется без ответа с нашей стороны».

Глава государства напомнил, что когда в одностороннем порядке США вышли из договора по противоракетной обороне, Россия открыто и честно заявила, что вынуждена будет принять ответные меры.

«Так и было сделано. Теперь у России есть гиперзвуковое оружие, способное преодолевать любую систему ПРО», — сказал Путин.

«Надеемся, что здравый смысл и взаимная ответственность лягут в основу давно назревшего диалога по вопросам стратегической стабильности и укрепления системы коллективной безопасности», — добавил российский лидер.

Ранее замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что США пока не приняли окончательного решения по выходу из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Она добавила, что сейчас американское правительство находится «в разгаре межведомственного процесса».

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