Политика
Владимир Путин считает необходимым предусмотреть ответные действия на выход США из ДРСМД
Встречные ответные мерысостороны России в связи с выходом США из ДРСМД обсудили специалисты по этому вопросу на совещании.
Президент РФ Владимир Путин обсудил с руководством Минобороны России возможный выход США из ДРСМД.
«Предлагаю сегодня обсудить наши шаги, связанные с возможным выходом Соединенных Штатов Америки из договора о ракетах средней и меньшей дальности, — уточнил он на открытии серии совещаний по развитию вооруженных сил. — Решение Соединенных Штатов о выходе из указанного договора, безусловно, не может остаться и не останется без ответа с нашей стороны».
Глава государства напомнил, что когда в одностороннем порядке США вышли из договора по противоракетной обороне, Россия открыто и честно заявила, что вынуждена будет принять ответные меры.
«Так и было сделано. Теперь у России есть гиперзвуковое оружие, способное преодолевать любую систему ПРО», — сказал Путин.
«Надеемся, что здравый смысл и взаимная ответственность лягут в основу давно назревшего диалога по вопросам стратегической стабильности и укрепления системы коллективной безопасности», — добавил российский лидер.
Ранее замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что США пока не приняли окончательного решения по выходу из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Она добавила, что сейчас американское правительство находится «в разгаре межведомственного процесса»..
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