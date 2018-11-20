Ведущие фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в ходе сегодняшних торгов падают, причем акции технологических компаний дешевеют вслед за аналогичной динамикой этого сектора в США.

Японский Nikkei 225 потерял 1,2%, гонконгский Hang Seng — 2,1%. Китайский Shanghai Composite опустился на 1,8%, южнокорейский KOSPI — на 1%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,4%.

В центре внимания рынка — японский автопроизводитель Nissan, акции которого подешевели до минимального уровня почти за 2,5 года после ареста председателя совета директоров компании Карлоса Гона. Цена бумаг Nissan упала на 5,4%, его партнера по альянсу Mitsubishi Motors — на 7,4%.

Накануне стало известно, что председатель совета директоров Nissan, а также гендиректор Renault Гон был арестован за сокрытие доходов на сумму до 5 трлн иен ($44 млн) в регуляторных документах. Совет директоров Nissan намерен в четверг обсудить вопрос увольнения Гона и директора Грега Келли. Последний, по данным компании, помогал Гону скрывать данные о доходах.

Среди акций японских компаний лидерами падения в понедельник являются бумаги Sony (минус 3,2%), Fanuc (минус 2,4%) и Hitachi (минус 3,2%).

Тем временем капитализация Xiaomi увеличилась на 6,3%. Китайский производитель электроники вернулся к чистой прибыли в III квартале 2018 года после чистого убытка годом ранее. Финансовые показатели Xiaomi превзошли прогнозы рынка благодаря росту продаж в Индии и Европе.

Котировки акций азиатских поставщиков Apple снижаются на появившихся ранее данных о том, что американская компания сокращает заказы на производство всех трех новейших моделей смартфонов.

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