Автомагистраль

В районе станции метро "ЦСКА" ограничат движение транспорта в связи с проведением матчей во Дворце спорта "Мегаспорт".

Хоккейные матчи пройдут 26 и 28 ноября, 3, 5 и 10 декабря в 19:30, а также 11 декабря в 12:30.

На это время перекрытия будут действовать на участках 1-го Ходынского проезда от Ходынского бульвара до улицы Авиаконструктора Сухого, на участке Ходынского бульвара от улицы Авиаконструктора Микояна до 1-го Ходынского проезда и на участке проезда от станции метро "ЦСКА" до Ходынского бульвара".

Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничено на нескольких улицах Москвы. Ограничения затронули ряд улиц на западе, северо-востоке, а также в центре и на юго-западе столицы.

В частности, с 01:30 до 04:30 для проезда закрыт участок в районе пересечения МКАД с улицей Генерала Дорохова. До 23 ноября ремонтные работы будут проходить на внутренней, а с 25 по 30 ноября − на внешней стороне московской автомагистрали.

Кроме того, до 3 декабря движение транспорта ограничено по одной полосе дублера в районе владения 52 на Алтуфьевском шоссе. До 20 декабря для водителей недоступна одна полоса на 2-й Новоостанкинской улице − в районе дома № 5 по улице Цандера.

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